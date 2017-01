Linha Turismo passa a funcionar também às segundas-feiras durante a temporada (foto: Franklin de Freitas)

A Linha Turismo, que normalmente opera somente de terça-feira a domingo, funcionará deste começo de ano até o dia 6 de fevereiro também às segundas-feiras. A ampliação no período de operação da linha de ônibus se deve ao maior fluxo de turistas durante os meses de verão, especialmente janeiro, quando o número de passageiros da Linha Turismo cresce em média 75,6%.

De acordo com dados da Urbs, entre 2013 e 2015, último ano com dados disponíveis, um total de 1,9 milhão de passageiros passearam por Curitiba pela Linha Turismo. Desse total, 279 mil (14,6% do total) visitaram a cidade em janeiro, mês historicamente com maior movimento turístico na cidade, seguido, na ordem, por julho e dezembro.

É importante lembrar que diversos pontos turísticos não abrem às segundas-feiras, como todos os museus e memoriais. A exceção é a Ópera de Arame, que abrirá às segundas somente durante o mês de janeiro.

Os dias com maior movimento —- sexta-feira, sábado e domingo — terão mais ônibus em operação para agilizar o transporte dos visitantes.

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada trinta minutos, percorrendo aproximadamente 45 km em cerca de três horas.

O valor atual do passe é de R$ 40 e permite um embarque e mais quatro reembarques. Os tickets podem ser entregues para o motorista do ônibus o que permite ao visitante descer nos pontos em que preferir e embarcar no próximo ônibus.

O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Para embarcar compra uma cartela com cinco tíquetes e tem direito a um embarque e quatro reembarques.

Serviço

O que: Linha Turismo

Onde: ponto inicial na Praça Tiradentes.

Quando: das 9h às 17h30, a cada 30 minutos.

Quanto: R$ 40 o valor da cartelas com os tíquetes podem ser adquiridas nos ônibus em qualquer ponto de embarque, ou na Urbs - Rodoferroviária - Bloco Central (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico.

Crianças até cinco anos não pagam a tarifa.