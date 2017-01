Adolescente morre nas Cavas do Rio Iguaçu

Mais uma tragédia anunciada foi registrada na tarde de ontem na região metropolitana de Curitiba. Três adolescentes acabaram se afogando por volta das 13h30 quando se banhavam nas cavas do Rio Iguaçu, nas margens do Contorno Leste, em São José dos Pinhais. Uma adolescente de 14 anos, que entrou na água para ajudar dois amigos que se afogavam, ficou cerca de 30 minutos submersa e acabou morrendo.

Desde 2013, segundo dados do Corpo de Bombeiros, foram registrados 74 ocorrências de afogamento em Curitiba e região metropolitana, com um total de 43 óbitos. Em geral as vítimas são jovens, com idade entre 16 e 23 anos, e principalmente do sexo masculino.

“É a mesma situação de sempre. Um começou a se afogar, outro foi ajudar e infelizmente o que foi ajudar acabou se afogando. Elas não sabem nadar e acabam entrando num local desconhecido, não conhecem a profundidade da cava, e acabam se afogando. Nenhuma das crianças sabia nadar, nem a vítima, que era a mais velha e tinha 14 anos”, comentou o Sargento Pereira, do Corpo de Bombeiros que prestou atendimento ao caso na Região Metropolitana.