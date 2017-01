Os estouros dos fogos de artifício em festas pode estar com os dias contados em Curitiba. A vereadora Fabiane Rosa (PSDC), eleita pela defesa da causa e proteção aos animais, apresentou nesta terça-feira (3) o seu primeiro projeto. Pela proposta, fica proibido a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos na Capital paranaense.

“O barulho causado pelos fogos de artifício é extremamente danoso aos animais, sejam domésticos – como cães e gatos – ou silvestres. Há casos, inclusive, de mortes pelo pânico que o barulho causa nos animais, que tem a audição mais sensível”, alega ela.

Jana Fogaça e o marido, João Paulo Leite Lacerda, perderam a Pinga, uma cadela adotada há 4 anos, na virada deste ano. “Ela morreu por causa desta comemoração sem sentido, de soltar fogos na virada do ano”, desabafa.

Os profissionais do setor são favoráveis a medida. A veterinária Julianne Ritz, do Nina PetShop, conta que, como os cães tem uma audição muito sensível, eles chegam a sentir dor por conta dos estouros. “Por isso, eles ficam tão transtornados e esse estresse pode sim provocar a morte do animal por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e até mesmo problemas neurológicos, com até mesmo convulsões”, conta.

Priscila Harami, do Nosso Pet, relata ainda que, na tentativa de se proteger do barulho, os animais acabam por sair correndo. “Alguns terminam atropelados ou até mesmo presos em tubulações tamanho é o desespero deles com os fogos”, conta.