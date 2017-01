Americanos estão pessimistas sobre Trump

Estados Unidos — Faltando poucos dias para Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, mais da metade dos americanos estão pessimistas sobre a capacidade do novo líder de lidar com uma crise internacional, usar a força militar com sabedoria ou evitar grandes escândalos em sua administração, de acordo com uma nova pesquisa divulgada pelo Gallup, companhia especializada em sondagens. Numa comparação com Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, pelo menos sete em cada dez americanos estavam confiantes nessas áreas antes de eles assumirem o cargo. No caso de Trump, apenas 46% os entrevistados estão confiantes de que ele possa lidar com uma crise internacional, 47% acreditam que ele usará a força militar com sabedoria, enquanto 44% acham que ele pode evitar grandes escândalos em seu governo. No entanto, os americanos expressam um pouco mais de confiança em Trump para trabalhar eficazmente com o Congresso (60%), lidar efetivamente com a economia (59%), defender os interesses dos EUA no exterior (55%) e administrar bem o Poder Executivo (53%).

Reeleito

Estados Unidos — O republicano Paul Ryan foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ontem, vencendo com 239 votos contra 189. Ryan foi apoiado por quase todos os republicanos, com exceção de um, em uma forte demonstração de união do Partido Republicano após as eleições de 8 de novembro. Em outubro de 2015, quando foi eleito pela primeira vez, Ryan não contou com o voto de nove representantes republicanos. A líder dos democratas, Nancy Pelosi, ganhou o apoio de todos de seu partido na Câmara.

Ford

Estados Unidos — A montadora Ford cancelou a construção de uma fábrica de US$ 1,6 bilhão no México e decidiu investir US$ 700 milhões na ampliação de sua planta em Flat Rock, nos arredores de Detroit, no norte dos EUA, região que vem sofrendo nos últimos anos por conta da fuga da indústria automobilística para outros países. A fábrica ficaria em San Luis Potosí, no centro da nação latina. O anúncio foi feito poucas horas depois de o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado aumentar os impostos sobre os carros produzidos pela GM no México.

Suspeitos

Turquia — A agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, divulgou ontem que mais seis pessoas foram detidas em conexão com o ataque terrorista a uma casa noturna da cidade na noite de Ano Novo, o aumenta o número de suspeitos sob custódia para 14. Todos os suspeitos estão sendo interrogados na sede da polícia de Istambul, mas não deu detalhes sobre quem são as pessoas. A polícia tem recebido diversos relatos e dicas dos cidadãos sobre suspeitos, segundo a Anadolu, após a divulgação de fotos do suposto responsável pelo ataque.

Perseguição

Israel — O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou ontem que as acusações de má conduta ao receber presentes no cargo são “perseguição”, e repetiu que uma investigação iria redundar em nada. “Longos anos de perseguição diária contra mim e minha família se provaram falsas”, afirmou ontem em seu perfil no Twitter. “Eu repito: não haverá nada - porque não há nada”. A reação acontece após a polícia anunciar que investiga se Netanyahu recebeu presentes enquanto ocupava um cargo eletivo, segundo as investigações.