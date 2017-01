Atlético encaminha acerto com atacante do Botafogo

Luis Henrique: rescisão com o Botafogo (foto: Reprodução / Instagram)

O Atlético encaminhou nesta terça-feira (3) o acerto com o atacante Luis Henrique, do Botafogo. Nesta terça, o jogador anunciou que não iria renovar com o clube carioca, o que abriu a possibilidade de um acordo com o Furacão.

Para liberar o atacante, o Botafogo concordou em rescindir o contrato e ficar com 35% dos direitos econômicos. O jogador estava descontente no clube, já que ficou o Brasileirão inteiro na reserva. Ele disputou apenas cinco partidas (todas como substituto) e arrematou apenas três bolas a gol; não marcou nenhuma vez.

Luis Henrique tem 18 anos e sua contratação se encaixa em um perfil que interessa ao Atlético: jogadores jovens, com potencial de crescimento, que podem render um bom dinheiro em uma negociação futura.

Lucas Fernandes

Nesta quarta-feira (4) vence o prazo para o Atlético exercer o direito de compra dos direitos econômicos do meia Lucas Fernandes. O jogador pertence ao Fluminense.