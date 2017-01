Papa que fuma gera polêmica na TV

Uma série sobre um polêmico papa, a fictícia The Young Pope, promete dar o que falar neste início de 2017. Ela é a principal aposta da HBO na mid season dos Estados Unidos, como é chamada temporada de estreias de janeiro a maio, mas no Brasil será exibida por um dos canais premium da Fox. Além dela, a continuação de Prison Break, série que fez sucesso no final da última década, dramas inspirados em personagens de histórias em quadrinhos (Legion e Punho de Ferro) e o aguardado novo 24 Horas se apresentam como o que de melhor está para estrear.

Luan Santana vai apresentar programa no Multishow

O novo contratado do Multishow para 2017 é Luan Santana, segundo comunicado divulgado pelo canal ontem. O cantor vai apresentar um programa semanal ainda sem nome. Na atração, que será ao vivo e irá ao ar todas as quartas-feiras, Luan vai receber atrações musicais para se apresentarem ao seu lado. O programa deve estrear em junho.

Bela Gil ensina filha a usar argila para escovar os dentes

Não é só nas redes sociais que os métodos "alternativos" de alimentação e cuidados pessoais de Bela Gil geram controvérsia. Em uma de suas postagens nesta segunda-feira, 2, no Instagram Stories, a cozinheira aparece experimentando argila na escovação dos dentes. A ideia, contudo, não foi aprovada pela filha Flor, de cinco anos, que reagiu com caretas e um "eca!". Perguntada pela mãe, a menina disse preferir utilizar cúrcuma na higiene bucal, que dispensa produtos industrializados como a pasta de dente e o enxaguante. Por outro lado, Bela não só gostou da experiência como postou também uma foto de um pequeno vidro de argila contornado por um coração. Na sequência de imagens, Flor exibe ainda os lábios e a língua manchados de roxo de tanto comer açaí, mostrando que aprecia alimentos saudáveis, como a mãe.

Demi Lovato passa virada de ano com lutador de MMA brasileiro

Mal começou o ano e já há indícios de um novo casal. Na noite da última segunda-feira (2), Demi Lovato foi fotografada saindo abraçadinha de um cinema em Los Angeles com o lutador brasileiro de MMA Guilherme Bomba. Os dois também passaram a virada de ano juntos, conforme diversas fotos postadas no Snapchat da cantora e no Instagram do lutador. Essa não é a primeira vez que surgiram rumores de que os dois estariam juntos. Em julho de 2016, a revista US Weekly publicou que eles estavam num relacionamento. Nas redes sociais, os fãs da cantora ficaram muito animados com o possível romance, muito porque Guilherme é brasileiro — o que aumenta as chances de Demi vir para o País.

Globo cancela reality Superstar

Após três temporadas e algumas derrotas no Ibope, chegou ao fim a trajetória do reality show SuperStar, formato israelense que a Globo adaptou para disputa entre bandas. A emissora decidiu que não irá mais produzir o programa apresentado por Fernanda Lima. Em seu lugar na grade de 2017 entrará o Tamanho Família, e a emissora poderá exibir no segundo semestre um novo reality musical, desenvolvido na própria casa. SuperStar teve uma boa marca em 30 de março de 2014, quando estreou, apesar das falhas no aplicativo que promoviam o voto do público em tempo real para decidir o destino da banda que se apresentava no palco. Marcou 20,4 pontos na Grande São Paulo. Mas o Ibope despencou para 12 pontos no mês seguinte.

