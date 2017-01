Com gol no fim, Paraná vence o Paysandu na estreia pela Copinha

O Paraná Clube derrotou o Paysandu por 3 a 2 na estreia das equipes pela Copa São Paulo de Juniores, nesta terça-feira (3). O time paranaense ficou duas vezes à frente no placar, mas cedeu o empate duas vezes e só chegou à vitória com um gol de Gabriel Furtado aos 47 minutos do segundo tempo. A partida foi no estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).

O atacante Guga abriu o placar logo aos 2 minutos, cobrando pênalti. Porém, Aslen empatou aos 30 minutos. Na etapa final, Guga marcou outro gol, aos 8 minutos. Mas, aos 17, André empatou de novo. O gol da vitória do Paraná foi marcado por Gabriel Furtado, aos 47 minutos.

No outro jogo da chave, Penapolense (SP) e Volta Redonda (RJ) empataram em 1 a 1. O Paraná lidera o grupo 6, com 3 pontos.

O time paranaense volta a campo na quinta-feira (5), às 20 horas, quando enfrenta o Volta Redonda. Na última rodada, sábado (7), às 20 horas, o adversário é a Penapolense.