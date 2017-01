Tribunal confirma eleição de candidato a presidente mais votado no Haiti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jovenel Moise foi confirmado nesta terça-feira (3) por um tribunal eleitoral como presidente eleito do Haiti. Em 20 de novembro de 2016, ele obteve 55,6% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais, mas alegações de fraude em larga escala bloqueavam desde então o processo de transição no Executivo do país caribenho. Os juízes que analisaram o caso encontraram irregularidades pontuais no pleito, mas não em dimensões suficientes para alterar o resultado da votação. Eles analisaram 12% das urnas. Moise, 48, é um empresário do norte do Haiti que foi escolhido pelo ex-presidente Michel Martelly (2011-2016) para liderar a chapa de seu partido, o Tet Kale. Ele derrotou 26 oponentes no primeiro turno -em que se registrou um grau de comparecimento de apenas 21%. Os adversários questionaram a apuração. Após o anúncio da confirmação de Moise, partidários de Maryse Narcisse, candidata derrotada da legenda Fanmi Lavalas, fizeram manifestações de protesto, enquanto eleitores do vencedor comemoraram. Não há registro de confrontos. A trilha do empresário até o poder foi tortuosa. Autoridades eleitorais chegaram a anular uma eleição de outubro de 2015 em que ele já havia triunfado. Na ocasião, uma comissão especial encontrou indícios significativos de fraude. O país é comandado desde fevereiro de 2016 pelo interino Jocelerme Privert. Moise deve assumir em 7 de fevereiro.