Jogador do Atlético é detido na Argentina

Cabral: contrato com o Atlético até o meio de 2017 (foto: Divulgação/Atlético)

O meia Luciano Cabral, do Atlético, foi detido nesta terça-feira (3) pela polícia argentina. Ele teria se envolvido em uma briga no Réveillon e foi ao país para depor. Ao se apresentar, foi detido a pedido da Justiça Argentina, na cidade de General Alvear, província de Mendoza. As informações são do jornalista Napoleão Almeida, ao portal UOL.

Cabral se apresentou ao lado do advogado Gustavo Nedic para depor sobre o assassinato de Johan Villegas, 27 anos. Ele foi morto com golpes de pedra no último domingo (1), após uma briga com familiares de Cabral. O pai de Cabral, Juan Oscar, havia se apresentado como o responsável pelo crime. Ele e um jovem de 17 anos, irmão do jogador, já estavam presos segundo determinação do juiz Luis Ojeda.

A suspeita da polícia é que a briga de rua se originou por conta de um acerto de uma dívida. Villegas era ex-presidiário e estava solto há apenas um mês. Não se sabe se Luciano Cabral participou do crime. A polícia vai colher as informações do jogador e cruzar com os depoimentos. Até lá, o jogador ficará detido em Mendoza.

Cabral ainda tem contrato com o Atlético, até a metade deste ano. Ele está no clube por empréstimo. Seus direitos econômicos estão vinculados ao Argentinos Juniors.