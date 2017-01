Chuva atinge serra fluminense e causa transbordamento de rio em Petrópolis

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3), fizeram o rio Quintadinha, em Petrópolis, transbordar. Segundo informações do Sistema de Alerta de Cheias do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) do governo do Estado do Rio, o fato ocorreu por volta das 17h15 trazendo situação de alerta das encostas. Também foram monitorados os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis. As cidades de Paraty e Angra dos Reis, da mesma forma, receberam chuva volumosa, mas sem danos aparentes. Outras regiões fluminenses foram atingidas pelo temporal desta terça-feira e entraram em estado de alerta, como Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João do Meriti, Pacamby e Magé. A situação só foi normalizada na madrugada desta quarta-feira (4), às 3h50, quando a previsão de chuvas significativas diminuiu e foi colocado o "estado de vigilância". O objetivo do Sistema de Alerta de Cheias do Inea é informar autoridades e a população quanto à possibilidade de chuvas intensas e de inundações (cheias).