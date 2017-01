A pedido de Roger, Atlético-MG define Arouca como substituto de Donizete

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG já começou a buscar um substituto para Leandro Donizete. O clube decidiu acatar o pedido de Roger Machado e iniciou conversas com o estafe de Arouca com o intuito de reforçar o meio de campo. A ideia, a princípio, é buscar o jogador sem custos. Os mineiros sabem que o atleta está fora dos planos de Eduardo Baptista e não pretendem onerar o orçamento do clube para contar com o meio-campista no elenco. O jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2018. Sem espaço no atual campeão brasileiro durante a passagem de Cuca, Arouca deve ter ainda menos oportunidades na Academia de Futebol com a iminente chegada de Felipe Melo. A contratação do atleta que está na Internazionale é um fator que pode auxiliar na liberação do objeto de desejo atleticano. Nos bastidores da Cidade do Galo, ele é tido como um nome que pode substituir à altura a saída de Leandro Donizete. Embora tenha estilo distinto do atleta que acertou a sua ida para o Santos, o volante agrada bastante Roger Machado. Logo em sua chegada a Belo Horizonte, o treinador indicou a contratação do jogador. O técnico do Atlético e o jogador atuaram juntos com a camisa do Fluminense, entre 2006 e 2008. A dupla, inclusive, faturou a Copa do Brasil 2007. Roger, à época, jogava como zagueiro do time das Laranjeiras. O presidente Daniel Nepomuceno e o diretor de futebol Eduardo Maluf trabalham em conjunto na negociação de Arouca. Desde o pedido do novo comandante, eles creem que o meio-campista pode recuperar o bom futebol mostrado em outros clubes na Cidade do Galo. A expectativa é que haja um desfecho nos próximos dias.