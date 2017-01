IPC acumula alta de 6,54% em 2016 contra 11,07% de 2015 em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), medido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), na cidade de São Paulo, acumulou alta de 6,54% em 2016, resultado abaixo do registrado em 2015 (11,07%). As informações são da Agência Brasil. Em dezembro, houve alta de 0,72%, resultado superior a novembro, quando foi registrada elevação de 0,15%. O grupo alimentação apresentou alta de 0,27%. No mês anterior, houve queda de 0,92%. Os preços do transporte passaram de 0,42% em novembro para 0,53% em dezembro. Habitação passou de 0,34% em novembro para 0,86% no mês passado. As despesas pessoais variaram de 0,79% para 1,18% e vestuário de 1,05% para 1,83%. Avançaram menos os preços da saúde, que passaram de 0,48% em novembro para 0,36% em dezembro. Educação variou de 0,13% para 0,03%.