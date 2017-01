Programação do dia

A&E 06h Vidas Interrompidas 06h45 Os Tesouros de Barry 07h30 Quem Dá Mais? Texas 08h15 Vidas Interrompidas 09h Ncis 10h30 Os Tesouros de Barry 11h15 Quem Dá Mais? Texas 12h Polícia 24 Horas 15h 60 Dias Infiltrados na Prisão 16h Ncis 18h Desaparecidos 19h Os Tesouros de Barry 20h Quem Dá Mais? 20h50 Ncis 21h35 Guerra de Entregas 22h25 Quem Dá Mais? 23h15 Guerra de Limusines 0h Quem Dá Mais? AXN 06h C.s.i. Miami 11h Hawaii Five-0 11h55 Criminal Minds 12h Castle 13h Hawaii Five-0 14h Ncis 15h C.s.i 16h Hawaii Five-0 17h Castle 18h Ncis 19h C.s.i. Ny 20h C.s.i. Miami 21h Criminal Minds 22h The Blacklist 23h C.s.i CANAL BRASIL 07h ‘O Último Romance de Balzac‘ 08h25 ‘O Noivo da Girafa‘ 08h35 ‘A Lei da Água Novo Código Florestal‘ 10h ‘Quelé do Pajeú‘ 10h05 ‘Cristina Quer Casar‘ 12h ‘Curta na Tela: La Voisine‘ 12h10 ‘Curta na Tela: Cores e Botas‘ 12h12 ‘Curta na Tela: sobre a Mesa‘ 12h30 ‘Curta na Tela: Até o Céu Leva Mais ou Menos 15 Minutos‘ 12h43 ‘Curta na Tela: Guida‘ 13h A Arte do Encontro 13h30 ‘Vinicius‘ 13h35 ‘O Fim e o Princípio‘ 15h35 ‘O Homem do Futuro‘ 15h55 ‘Brasil S/a‘ 17h Cidade Partida 17h30 ‘Curta na Tela: 27 Janela‘ 17h44 ‘Curta na Tela: Pais e Filhos‘ 17h46 ‘Curta na Tela: 5 Minutos‘ 18h ‘Fios de Ovos‘ 19h05 ‘Rock Brasília Era de Ouro‘ 19h45 ‘A Luneta do Tempo‘ 21h ‘Curta na Tela: o Olho e o Zarolho‘ 21h17 ‘Curta na Tela: One Man‘ 21h30 O País do Cinema 22h ‘Retomada: Malu de Bicicleta‘ 0h Nasi Noite Adentro CARTOON 06h Cartoon Zaum 07h Masha e o Urso 07h10 Oddbods 07h20 Bunnicula, o Vampiro Coelho 07h30 Johnny Test 07h45 Numb Chucks 08h O Incrível Mundo de Gumball 08h30 A Turma da Mônica 08h45 Dr. Calça Dimensional 09h As Meninas Superpoderosas 09h30 Clarêncio, o Otimista 09h45 Johnny Bravo 10h Steven Universe 10h30 Os Jovens Titãs em Ação 11h Sítio do Picapau Amarelo 11h15 Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas 11h30 Titio Avô 11h45 O Incrível Mundo de Gumball 12h Ursos sem Curso 12h15 Clarêncio, o Otimista 12h30 Hora de Aventura 13h Os Jovens Titãs em Ação 13h30 As Meninas Superpoderosas 13h45 Ursos sem Curso 14h Hora de Aventura 14h15 Titio Avô 14h30 Os Jovens Titãs em Ação 15h O Incrível Mundo de Gumball 15h15 Clarêncio, o Otimista 15h30 Titio Avô 16h Pokémon 16h30 Lego Nexo Knights 17h Steven Universe 17h30 O Incrível Mundo de Gumball 17h45 Apenas um Show 18h Irmão do Jorel 18h15 Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas 18h30 Hora de Aventura 18h45 Cn Anything 19h Poderosas Magiespadas 19h15 Os Jovens Titãs em Ação 19h30 As Meninas Superpoderosas 19h45 Poderosas Magiespadas 20h ‘O Grande Mentiroso‘ 21h30 Ursos sem Curso 22h O Incrível Mundo de Gumball 22h30 Hora de Aventura 23h Apenas um Show 23h30 Clarêncio, o Otimista 0h Titio Avô DISCOVERY 06h Discovery na Escola 06h56 Megaconstruções 07h46 Arquivos Confidenciais 08h36 Em Busca do Pé-Grande 09h26 À Prova de Tudo 10h16 Overhaulin’ 11h06 Experiências Superloucas 11h56 Desafio em Dose Dupla 12h48 Pesca Mortal 13h40 Acumuladores de Carros 14h32 Exército de um Homem Só 15h24 À Prova de Tudo 16h16 Homens do Gelo 17h08 Febre do Ouro 18h Desafio Celebridades 19h Largados e Pelados 0h Pesca Monstruosa DISNEY XD 06h Os Padrinhos Mágicos 06h30 Penn Zero 07h Kick Buttowski 07h30 Beyblade Metal Fury 07h45 Hubert & Takako 08h Atomic Puppet 08h30 Gravity Falls 10h30 ‘Os Supremos: o Filme‘ 11h ‘Superescola de Heróis‘ 12h Ultimate Homem-Aranha 12h30 Picles e Amendoim 13h Que Talento! 13h30 Pegadinha! 14h Penn Zero 14h30 Galáxia Wander 15h ‘Lego as Aventuras dos Clutch Powers‘ 15h30 ‘Homem de Ferro e Hulk: Super-Heróis Unidos‘ 16h30 Ultimate Homem-Aranha 17h Minhoca do Futuro 17h15 Star Vs. as Forças do Mal 17h30 Pegadinha! 17h45 Galáxia Wander 18h Gravity Falls 19h Ninjago 19h30 Slugterrâneo 20h Yo Kai Watch 20h30 Kick Buttowski 21h Atomic Puppet 21h30 Penn Zero 22h ‘Lego as Aventuras dos Clutch Powers‘ 22h30 ‘Superescola de Heróis‘ 23h30 Ultimate Homem-Aranha 0h Spooksville E! 06h Made In Chelsea 07h31 #richkids Of Beverly Hills 08h15 The Fabulist 08h36 Films & Stars 08h58 Hollywood Buzz 09h20 Keeping Up With The Kardashians 10h Hollywood Medium With Tyler Henry 12h Made In Chelsea 15h Total Bellas 16h Quinze, a Festa dos Sonhos 18h Sound a Porter 18h30 Talento a Mais 19h Botched Post Op 19h15 Botched 20h Keeping Up With The Kardashians 21h Botched By Nature 0h Infomercials EUROCHANNEL 06h Três Vezes Manon 08h Programa Pago 11h Paciência Inspector Maigret 12h30 Simenon 15h55 ‘O Pássaro Não Pode Voar‘ 17h30 Paciência Inspector Maigret 19h15 A Rota dos Imigrantes 19h45 ‘Vida Dura‘ 20h45 ‘O Amor Que Não Podia Ser Ocultado‘ 21h A Rota dos Imigrantes 21h30 A Cozinha de Mimmo 21h55 ‘O Pássaro Não Pode Voar‘ 23h30 A Rota dos Imigrantes 0h ‘Somos do Futuro‘ ESPN BRASIL 6h Premier League: Tottenham x Chelsea 8h Bate Bola Na Veia 9h SportsCenter 10h Bate Bola Bom Dia - Ao Vivo 11h55 Sportscenter: 1ª Edição - Ao Vivo 12h55 Bate Bola Debate - Ao Vivo 15h Futebol no Mundo - Ao Vivo 15h50 Copa São Paulo de Futebol Junior: União Barbarense x Sao Paulo - Ao Vivo 17h50 Bate Bola Na Veia - Ao Vivo 20h Sportscenter: 2ª Edição - Ao Vivo 20h50 Copa São Paulo de Futebol Junior: Villa Nova-MG x Palmeiras - Ao Vivo 22h50 Sportscenter: 3ª Edição - Ao Vivo