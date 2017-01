Flamengo prepara anúncio de Romulo e espera volante no dia 11

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de confirmar a contratação do meia Conca por empréstimo até o final do ano, o Flamengo prepara o anúncio do volante Romulo como mais um importante reforço para a temporada. O empresário Carlos Leite negocia os últimos detalhes da liberação junto ao Spartak Moscou-RUS. A expectativa do Rubro-negro é a de confirmar a chegada do jogador nos próximos dias. Com isso, Romulo é esperado na reapresentação do elenco, em 11 de janeiro, no centro de treinamento Ninho do Urubu. Romulo e Flamengo acertaram as bases do contrato por três anos, mas a última etapa da transferência depende dos russos. Segundo pessoas envolvidas na negociação, a ida do volante para o Rubro-negro é um "caminho sem volta". Como tem vínculo com o Spartak apenas até 30 de junho de 2017 e já pode assinar um pré-contrato, as partes estudam a melhor forma de liberá-lo. Romulo não pretende mais jogar na Rússia, onde está desde 2012 após ter sido vendido pelo Vasco por R$ 20 milhões. O volante encerrou 2016 na reserva do Spartak Moscou. Ele perdeu a posição para o também brasileiro Fernando e possui um salário considerado elevado para a manutenção no elenco nas condições atuais. São pontos que os participantes das conversas discutem antes de sacramentarem a transferência, assim como possíveis compensações. Enquanto aguarda o desfecho, Romulo realiza trabalhos para manter a forma física. Mesmo com possíveis dificuldades de última hora, a opinião dos envolvidos na negociação é a de que o anúncio do reforço pelo Flamengo é apenas questão de tempo.