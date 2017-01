Posto de saúde de Curitiba começam a vacinar meninos contra HPV

(foto: Agência Brasil)

Começou nesta terça-feira (3) a vacinação contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos nas 110 unidades básicas de saúde de Curitiba. Para se vacinar, o adolescente deve ir até a unidade mais perto de casa. A vacina é gratuita.

Até o ano passado, a vacina era ofertada gratuitamente apenas para meninas. Nos meninos, a vacina protege contra câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais, problemas relacionados ao vírus. Além disso, estudos realizados em outros países que adotaram a vacinação de meninos mostram que a inclusão contribui para a diminuição do câncer do útero e vulva das mulheres, já que a imunização possibilita a diminuição da circulação do vírus na população, o que acaba beneficiando o público feminino.

“É importante que os pais fiquem atentos à importância dessa vacina para que, assim, os filhos fiquem protegidos e que a médio e longo prazo a incidência das doenças relacionadas ao HPV diminua em todo país”, explicou Raquel Farion, enfermeira da Central de Vacinas da Secretaria Municipal da Saúde.

Os adolescentes que tomarem a primeira dose da vacina devem voltar à unidade básica de saúde para a segunda dose depois de seis meses, garantindo uma imunização eficaz e duradoura.

Vacina

O Brasil é o sétimo país a aderir a vacinação contra HPV para meninos, que já é aplicada nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá. A inclusão dos meninos no calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria.

A intenção do Ministério da Saúde é de ampliar gradualmente, até 2020, a vacinação para meninos de 9 a 13 anos.