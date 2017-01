Acidente grave deixa dois mortos na BR-476

(foto: Rede News 24 horas)

Um acidente na manhã desta quarta-feira (4) na BR-476 deixou duas pessoas mortas. A colisão entre uma carreta, uma motocicleta e um Gol foina rodovia que liga São Mateus do Sul a União da Vitória, perto de Paulo Frontim.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento para seis vítimas; quatro ocupantes do veículo Gol e o condutor da motocicleta, já que o motorista da carreta não se feriu.

A condutora do veículo Gol morreu no local. Além dela, um adulto e três crianças estavam no veículo. Uma criança de 2 anos, morreu no hospital. Já o motociclista teve ferimentos moderados.