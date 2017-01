Chapecoense apresenta seus primeiros reforços para 2017

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense apresentou na manhã desta quarta (4) os primeiros reforços para a temporada 2017 após o acidente com o avião da Lamia que matou 71 pessoas, entre eles, parte do elenco do clube catarinense. O zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi foram apresentados na sede do clube, em Chapecó. Os reforços foram apresentados oficialmente pelo presidente da Chape Plinio David De Nes. Os discursos dos três jogadores apresentados foram na mesma linha: felizes por ajudar a Chape a se reconstruir. O atacante Nadson relembrou que esteve perto de defender a Chapecoense em 2016, antes do acidente de avião e que está feliz em poder ajudar o clube agora. "Eu já tinha vontade de vir. Não sei se felizmente o Paraná não deixou e Deus tinha algo grande pra mim e me poupou da situação e eu pude vir em 2017. Estou muito feliz em poder ajudar a Chapecoense nessa reconstrução. Vamos dar o máximo pela Chapecoense. Eu penso muito sobre isso. Na hora eu fiquei bravo porque o Paraná não me liberou e hoje eu posso acertar com a Chapecoense. É um algo a mais que poderei levar pra dentro de campo", comentou durante a apresentação. Rossi ressaltou que o peso da camisa da Chape é maior a partir de agora. "Tudo pesa. Pelo lado do ser-humano por ajudar, jogar Série A, Libertadores. acredito que pelo fato de ajudar o clube a se reerguer como o Grolli, Nadson. Sabemos que é um clube diferente e que vai ser uma camisa pesada para vestir a partir do que aconteceu". Grolli, que esteve no velório das vítimas do voo da Lamia, também exaltou a representação do clube dos amigos que morreram no acidente. "Naquele dia eu não tinha resposta, porque era um momento difícil, perdemos muitos amigos. Foi um período bem complicado. A vontade de ajudar o clube bateu mais forte. É uma oportunidade grande para todos que estão chegando. O fator de reconstruir a Chapecoense pesou bastante. Que a gente possa representar o clube e os amigos que não estão mais presentes", disse o zagueiro. Além dos três atletas que já foram apresentados oficialmente no clube nesta quarta, a Chapecoense ainda tem mais reforços confirmados como o goleiro Elias e o meia Dodô. Andrei Girotto também deve ser confirmado em breve pela diretoria do clube catarinense. O jogador já está na cidade e só falta assinar o contrato.