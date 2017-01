São Paulo inicia temporada com elenco enxuto

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na Florida Cup, o elenco são-paulino se apresenta ao técnico Rogério Ceni pela primeira vez nesta quarta-feira (4), no CT da Barra Funda. No entanto, nem todos os jogadores vinculados ao clube vão viajar para a disputa do torneio, nos Estados Unidos. Ou seja, a programação do clube em janeiro pode ser dividida em duas. Os relacionados pelo ex-goleiro para disputar a competição no exterior viajam na madrugada de sexta-feira (6) para a cidade de Bradenton (EUA), onde o time ficará hospedado no centro esportivo IMG Academy. A equipe deve voltar ao Brasil no dia 23 de janeiro. Já os jogadores que não serão utilizados, como o lateral esquerdo Carlinhos, o lateral direito Auro, o atacante Robson e o meia atacante Daniel, vão se reapresentar após cumprirem o período de férias e permanecem no CT da Barra Funda. "Os que não estão na lista do Rogério voltam normalmente nesta quarta-feira ou depois que cumprirem as férias (no dia 11). Depois, no período em que o time estiver nos Estados Unidos, eles ficam trabalhando aqui no CT da Barra Funda", afirmou José Jacobson Neto, diretor de futebol do São Paulo. A tendência é de que esses jogadores sejam negociados com outras equipes. Daniel, por exemplo, está perto de acertar com a Chapecoense. O estafe de Carlinhos, por sua vez, ainda procura um clube para o lateral defender em 2017. Em recuperação de cirurgia para correção de ligamento cruzado anterior do joelho direito, Ytalo permanece também no CT para fazer o processo fisioterápico no Reffis. O atacante é outro que deve ser negociado. Assim que assumiu o comando da equipe, Rogério Ceni deixou claro para a diretoria que gostaria de trabalhar com um elenco reduzido. O time fechou a temporada 2016 com 31 jogadores, a ideia do ex-goleiro é contar com 25 atletas. Até o momento, o São Paulo contratou o goleiro Sidão, o meia Cícero e os atacantes Wellington Nem e Neilton para 2017. O lateral esquerdo Júnior Tavares, que estava na base emprestado pelo Grêmio, assinou contrato de três temporadas, vai ser promovido ao profissional e disputará a Florida Cup. Por outro lado, Rogério Ceni não conta mais com Michel Bastos, Mena, Hudson, Kelvin, Jean Carlos, Ytalo e o goleiro reserva Léo. O volante João Schmidt, que recebeu oferta da Atalanta-ITA, está inscrito na Florida Cup e só deve deixar o clube no segundo semestre.