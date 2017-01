Novo boletim aponta quadro estável de Greca, mas sem previsão de alta

(foto: Franklin de Freitas)

Internado desde a segunda-feira (2) no hospital Marcelino Champagnat com um diagnóstico de trobmoembolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) apresenta nesta quarta (4) quadro estável, conforme a expectativa da equipe médica. O boletim médico divulgado às 11 horas desta quarta, no entanto, diz que não há previsão de alta, embora Greca tenha passado a noite bem e se alimentado bem.

Novo boletim deve ser divulgado nesta quarta (4), às 18 horas.

Descanso

De acordo com o médico José Eduardo Marquesini, o prefeito só precisa de tempo para se recuperar. “O prefeito está em perfeitas condições clínicas. O peso dele não é nenhum empecilho para a função que desempenha. Não é um paciente com comorbidades. E ele vai voltar melhor do que chegou. A gente diagnosticou no momento certo e já estamos tratando na maneira correta então o risco é baixo de qualquer evento mais sério e a evolução é muito favorável”, garantiu. “O que o prefeito precisa agora é de repouso e a medicação que tem que ser feita a nível hospitalar. Dois ou três dias depois ele pode passar para a via oral e aí ele pode seguir as atividades. Ele está animadíssimo, está bem. Está tranquilo”, disse Marquesini.