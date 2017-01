Starbucks tem planos de abrir loja em Curitiba

(foto: Reprodução)

A Starbucks no Brasil planeja se expandir e ter no país uma operação mais maciça, semelhante à dos Estados Unidos. A meta é chegar a 367 lojas em quatro anos apostando fora do eixo Rio-São Paulo. A expansão nacional deverá começar por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Isso mesmo: Curitiba está nos planos da cafeteria. Hoje, são 103 unidades no país em 17 cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Além de lojas em diferentes Estados, fazem parte da estratégia da Starbucks unidades em estradas – serão inauguradas neste ano três entre São Paulo e Campinas –, em estádios de futebol (já foi fechado contrato com a Arena Corinthians) e em uma rede de supermercados cujo nome ainda está sob sigilo. De acordo com Rinkevicius, os cafés serão instalados dentro da área de compra do mercado, e não na praça de alimentação. Apesar dos valores altos de aluguéis, aeroportos também estão no radar.

Para 2018, há planos de trazer ao Brasil lojas com o selo Reserve, em que são vendidos cafés de lotes especiais. Unidades de alto padrão são a principal aposta da rede globalmente – o modelo Reserve deverá ter mil pontos em todo o mundo. A companhia também desenvolve um projeto de cafeterias ainda mais superiores, em que o café é torrado em megalojas.