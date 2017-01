'Dominação' prova que horror americano passa por uma boa fase

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA SÉRGIO ALPENDRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O horror americano passa por uma boa fase. O gênero representa um bálsamo em meio a tantas histórias requentadas de super-heróis. "Dominação" é uma confirmação dessa fase. Trata-se de uma variação inteligente e habilmente filmada da velha batalha do bem contra o mal. Mais uma vez temos uma história de exorcismo, tantas vezes levada às telas após o estrondoso sucesso de "O Exorcista" (1973), de William Friedkin. Temos também um protagonista dotado de estranhos poderes: Dr. Ember (Aaron Eckhart). Ele é capaz de entrar na mente de pessoas que foram possuídas com o intuito de desmanchar a ilusão implantada pelo espírito maligno e alimentada por desejos ou traumas profundos. Acontece que o Dr. Ember não chama o que faz de exorcismo, mas de expulsão. O processo, para ele, é muito mais científico do que religioso, por mais que certas coisas permaneçam inexplicáveis. O espectador conhecerá superficialmente o passado desse homem e por que ele é obcecado por uma entidade em especial, conhecida pela alcunha de Maggie, que agora domina o corpo de um garoto de 11 anos. Brad Peyton, diretor do medíocre "Terremoto: A Falha de San Andreas", consegue prender nossa atenção pela maneira como trafega nos caminhos mais sombrios da mente humana. Por mais que a razão nos leve a achar tudo uma bobagem, entramos de bom grado na chamada "suspensão da descrença" para melhor aproveitar o jogo mental travado entre o protagonista e seus demônios. O filme ainda oferece a oportunidade de retomar contato com duas grandes atrizes: Carice van Houten (eternizada por Paul Verhoeven em "A Espiã"), que aqui interpreta a mãe do menino possuído; e Catalina Sandino Moreno, uma das mais belas atrizes latinas (revelada em "Maria Cheia de Graça"), como a emissária do Vaticano. E faz justiça ao subestimado Eckhart (em cartaz com o belo "Sully", de Clint Eastwood). Sua atuação permite esquecermos a frágil construção do personagem e ficarmos aflitos com seus mergulhos nas profundezas da ilusão. DOMINAÇÃO (Incarnate) DIREÇÃO Brad Peyton ELENCO Aaron Eckhart, Carice van Houten e Catalina Sandino Moreno PRODUÇÃO EUA, 2016 ONDE estreia nesta quinta (5) AVALIAÇÃO 3/5 estrelas