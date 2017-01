Com oferta russa, lateral pode deixar Corinthians antes mesmo de estrear

ALEXANDRE PRAETZEL E DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atrás de recursos com urgência no começo de ano, o Corinthians pode ter no lateral Moisés, 21 anos, uma solução. Adquirido há um ano e meio e desde então emprestado ao Bragantino (2015) e ao Bahia (2016), ele pode ser vendido sem nem mesmo estrear oficialmente com a camisa corintiana. Moisés, destaque da última edição do Série B, tem proposta do CSKA Moscou-RUS e pode ter sua saída definida já nos próximos dias. Os valores da venda dele seriam de aproximadamente 2,5 milhões de euros (R$ 8,5 milhões). O clube tem 80% de direitos econômicos e, em paralelo, discutia a renovação de contrato do lateral, cujo vínculo acaba em dezembro, para mais três anos. Quem conduz a negociação na Rússia é o empresário Giuliano Bertolucci, parceiro de Kia Joorabchian em diversas transferências e com trânsito no CSKA. Foi a dupla que em 2005 levou o então garoto Jô, do Corinthians, para o mesmo time russo. Inicialmente, o Corinthians tinha como plano A para uma transferência o lateral Guilherme Arana. As negociações por ele, que teve proposta para jogar na Inter de Milão-ITA, não evoluíram. Assim, cresceram as chances de Moisés ser vendido. Recentemente, o lateral esquerdo também teve sondagens do Bayer Leverkusen-ALE e proposta para seguir no Bahia para a temporada 2017. Com algumas pendências financeiras para quitar no começo do ano, o Corinthians procura recursos por meio de transferências. A ideia inicial era, além de Guilherme Arana, vender Marlone para o Atlético-MG. A negociação ainda está aberta, mas a dificuldade da direção atleticana em aportar uma quantia à vista fez com que a oferta fosse recusada pelos corintianos.