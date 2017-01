Palmeiras tenta troca por lateral, mas atletas recusam Sport

DASSLER MARQUES E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A busca do Palmeiras pelo sétimo reforço para 2017 esbarra no desejo de alguns de seus próprios jogadores. O Sport já aceitou uma negociação para a ida do lateral Samuel Xavier, mas trabalha em análises de desempenho e em negociações para a contrapartida na troca desenhada pelos clubes. Um jogador a interessar ao Sport foi o centroavante Rafael Marques, que teve poucas oportunidades durante a passagem de Cuca pelo Palmeiras. À direção palmeirense, porém, Rafael manifestou que não gostaria de ser emprestado em 2017. Ele quer trabalhar para recuperar seu espaço com Eduardo Baptista e descartou atuar na Ilha do Retiro neste ano. Quem também foi consultado pelo Palmeiras para jogar pelo Sport foi Allione. Entretanto, ele também avaliou as ofertas que tem em mãos e concluiu que não gostaria de ser envolvido na troca com Samuel Xavier. O meia argentino teve negociações avançadas com o Racing-ARG e com o River Plate-ARG, mas nenhuma delas acabou concluída até o momento. Vasco, Internacional e Vitória também fizeram buscas por Allione. Um jogador que também interessa ao Sport, mas deve ter outro destino, é o volante Arouca. Ele está na lista de atletas oferecidos para uma troca por Samuel, mas tem mais possibilidades de reforçar o Atlético-MG de Roger Machado na Copa Libertadores. De acordo com a ESPN, até mesmo o meia Diego Souza telefonou para Arouca, que é seu amigo pessoal, para dar referências positivas sobre a Ilha do Retiro e a vida no Recife. A tendência é que, para a negociação avançar, o Sport receba jogadores mais jovens. O favorito é o lateral direito João Pedro, com contrato até 2020 e fora dos planos na próxima temporada. Outro cotado a ser emprestado pelo Palmeiras é o volante Rodrigo, que chegou do Goiás no início do ano passado e não jogou.