Doria cria 'lei Soninha' para secretário que chegar atrasado em reunião

LEANDRO MACHADO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), criou uma multa para secretários municipais que chegarem atrasados em reuniões. Na segunda-feira (2), segundo dia da gestão do tucano, Soninha Francine, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, chegou 40 minutos atrasada em um evento de limpeza urbana. No dia, Doria e outros secretários se vestiram de garis -Soninha alegou ter perdido o hora. A "lei Soninha Francine" vai funcionar assim: o secretário que se atrasar por até 15 minutos terá de pagar R$ 200 de "multa". Quem ultrapassar 15 minutos vai desembolsar R$ 400, segundo Doria. O valor arrecadado vai para um fundo gerenciado por Patrícia Bezerra, secretária de Cidadania e Direitos Humanos. Depois, será distribuído a instituições de caridade. "É uma coisa bem humorada, mas uma coisa de respeito por nossas reuniões. Hoje, tivemos a segunda reunião com os secretários. Olha, ninguém se atrasou. Ninguém quis correr o risco de pagar essa contribuição", disse o tucano. Na manhã desta quarta-feira (4), Doria participou de um evento com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Eles anunciaram o repasse anual de R$ 84 milhões do governo do Estado ao fundo de assistência social da prefeitura e a programas de transferência de renda municipais. Foi o primeiro evento conjunto dos tucanos após a posse de Doria. Na sexta-feira, a dupla voltará a se reunir para anunciar uma parceria na área de segurança pública. Após o evento na sede da prefeitura, no viaduto do Chá, os tucanos caminharam pelo centro de São Paulo em clima de campanha eleitoral. Tomaram cafezinho em uma padaria e abraçaram pessoas na rua. PINTURA A pedido de Doria, algumas salas do edifício Matarazzo, sede da prefeitura, serão pintadas. A sala de imprensa, onde normalmente ocorrem entrevistas coletivas, foi a primeira. "Estava cheia de marcas de mãos", disse o tucano. Questionado se a pintura não contrariava seu discurso de economia de gastos, o prefeito respondeu: "Uma latinha de tinta só".