Wimi de laranja já não é mais filha única; agora tem de Guaraná

(foto: Divulgação)

Poucas marcas têm uma relação tão estreita com o Estado do Paraná quanto a Wimi Refrigerantes. É muito fácil encontrar, por exemplo, um curitibano que lembre com carinho da tradicional “harmonização” da Wimi Laranja com os deliciosos pastéis de feira. Agora, mais de 50 anos após sua criação, a Wimi inovou para lançar sua linha completa de refrigerantes.



Além do tradicional sabor Laranja, a nova linha da Wimi, que hoje pertence a Cini Bebidas, traz os sabores Guaraná, Guaraná com Abacaxi e Laranjinha. Os refrigerantes estão disponíveis em garrafas pet de 2 litros e 600ml, e em garrafas de vidro de 600ml. Com os lançamentos, a Wimi pretende aumentar sua participação no mercado nacional de refrigerantes, começando pelos estados do Paraná e Santa Catarina.



“Os sabores foram desenvolvidos com base em uma pesquisa no mercado paranaense e catarinense. O sabor Laranjinha, por exemplo, é bem tradicional no Estado de Santa Catarina, e se difere do tradicional sabor Laranja da Wimi com diferentes notas do aroma cítrico da fruta”, comenta Nilo Cini Júnior, membro do comitê de acionistas da Cini Bebidas.



A nova linha de refrigerantes da Wimi está disponível em diversos pontos de venda espalhados pelos dois estados, entre eles bares, restaurantes e supermercados. Mais informações no site www.cini.com.br.