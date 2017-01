Descarrilamento de trem em Nova York fere ao menos 37

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem metropolitano descarrilou na manhã desta quarta-feira (4) em Nova York, deixando ao menos 37 pessoas feridas sem risco de morte. Segundo as autoridades municipais, o acidente aconteceu às 8h30 (11h30 em Brasília), quando um trem da companhia Long Island Rail Road chegava ao Atlantic Terminal, no bairro do Brooklyn. As causas do descarrilamento não estão claras. Após o acidente, ruas da região foram fechadas e a circulação de alguns trens foi reduzida.