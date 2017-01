Sem Cueva e com oito caras novas, São Paulo se reapresenta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (4), no CT da Barra Funda. Pela primeira vez sob o comando de Rogério Ceni e de olho na disputa da Florida Cup, o elenco voltou a trabalhar. Além do novo técnico, oito caras novas entre os jogadores: Sidão, Neílton e Wellington Nem foram contratados, enquanto Foguete, Junior Tavares, Araruna, Shaylon e o goleiro Thiago foram promovidos das categorias de base. Já o meia Cícero, de volta ao clube tricolor, se juntará ao elenco na Flórida, nos Estados Unidos. A baixa ficou por conta do meia Cueva, que está no Peru. Com uma infecção nas amígdalas, o atleta não pôde retornar ao Brasil. O departamento médico tricolor, contudo, faz monitoramento diário com o atleta e o médico especialista que o acompanha em Lima. O peruano se juntará ao elenco assim que reunir condições. Já pela comissão técnica, as novidades foram os novos integrantes: o inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert. As outras mudanças na comissão ficaram por conta do preparador físico Pedro Campos, que deixa a equipe sub-20 multicampeã, em 2016, para auxiliar Zé Mário Campeiz no time principal; o preparador de goleiros Haroldo Lamounier está de volta ao CT da Barra Funda e contará com o assistente Otávio Ohl –ambos estavam nas categorias de base, em Cotia. Com estas mudanças, Carlos Gallo retornou ao CFA Laudo Natel, enquanto Rene Weber não seguirá no clube.