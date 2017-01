“Ideia não é impor, mas fomentar discussão”, diz vereadora sobre proibição de fogos

Autora do projeto que pretende proibir todos os tipos de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos em Curitiba, a vereadora Fabiane Rosa (PSDC), comemorou a repercussão da proposta. “Ouvi xingamentos, mas a repercussão é positiva. Esse assunto precisava vir à tona agora, perto da experiência do Ano Novo, pois nunca vi tantos cachorros perdidos, machucados. Por isso o protocolo no primeiro dia do mandato”, comentou ela.

Leia mais no Blog Política em Debate