Suspensa em novembro, coleta de entulhos vegetais é retomada

Suspensa desde o início de novembro do ano passado pela gestão anterior, a coleta vegetal e de entulhos será retomada a partir desta semana pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA).

Cerca de 23 mil solicitações feitas pela população deixaram de ser atendidas, segundo levantamento da secretaria, que implementou um plano operacional emergencial para diminuir a demanda represada.

Dezenove equipes num total de 76 pessoas farão inicialmente esse trabalho na cidade. Elas foram realocadas de outros departamentos do município. A secretaria também está retomando parceria com as empresas terceirizadas na área para esse trabalho emergencial.

Em época de chuvas, os entulhos contribuem para ocorrência de alagamentos na ruas, na medida em que podem obstruir as bocas de lobo e prejudicar a vazão nas galerias fluviais.

AJUDA - A orientação para a população é de que o resíduo vegetal que puder ser acondicionado em sacos plásticos pretos (específicos para lixo orgânico) seja deixado para a coleta de lixo comum.

Os demais devem ser mantidos no terreno em que caíram ou foram cortados, longe dos bueiros e protegidos da chuva para impedir a proliferação de doenças, até que sejam recolhidos. Nesses casos, é preciso acionar o serviço de coleta pelo 156.

A SMMA é responsável pelo recolhimento de galhos (cortados e caídos das árvores), grama, móveis inservíveis, caliça (até meio metro cúbico).

PODAS PÚBLICAS - Apenas na última segunda-feira, dia 2/1, a Defesa Civil Municipal registrou queda de 44 árvores na cidade, devido a chuvas e vento.

Também sem contrato desde a gestão anterior, as solicitações de podas de árvores nas vias públicas contam hoje apenas com dois funcionários e um caminhão. Estão sendo atendidas prioritariamente as situações emergenciais, que devem ser acionadas pelo 156.

De acordo com as equipes do Horto Municipal, são necessárias pelo menos 50 pessoas para fazer este trabalho. Os contratos também estão sendo revistos para que seja possível ampliar o atendimento.

SERVIÇO - As solicitações para coleta de entulhos e podas de árvores devem ser feitas pelo telefone 156.