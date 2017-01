Com presidente empolgado, Flu inicia 2017 e apresenta Orejuela e Sornoza

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (4) para a pré-temporada. Os jogadores se reuniram no CT Pedro Antônio e iniciaram a tradicional bateria de exames. O volante Orejuela e o meia Sornoza foram apresentados pelo presidente Pedro Abad, que se mostrou empolgado com a chegada da dupla equatoriana. "O Fluminense quer jogadores de destaque no cenário internacional. O Orejuela é titular da seleção e a expectativa é muito grande. Temos a certeza de que eles vão explodir no cenário do futebol. Estão se adaptando ao Rio e ao Brasil. Pelo perfil deles, estão dentro do que esperamos", afirmou. Os equatorianos foram destaques do Independiente del Valle no vice-campeonato da última Copa Libertadores e assinaram um pré-contrato com o clube ainda no ano passado. Sornoza tem 22 anos e firmou compromisso até o fim de 2019. O acordo com Orejuela, de 23 anos, vai até 2020. "Fizemos muito pelo Independiente. Sempre quis jogar no futebol brasileiro e estou feliz de ter alcançado o objetivo. É uma felicidade vestir a camisa do Fluminense. Estou muito motivado e sabemos que existe o comprometimento em conseguir grandes títulos nacionais e internacionais. Esperamos dar o nosso melhor", afirmou Orejuela. "A torcida nos recebeu muito bem. Estou muito orgulhoso e desejamos marcar o nosso nome aqui. Estamos em uma equipe gigante do Brasil e esperamos repetir o sucesso no Fluminense", completou Sornoza.