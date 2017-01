Zé Ricardo vê Diego e Conca jogando juntos e relembra função antiga no Flu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego e Conca podem jogar juntos no Flamengo? Segundo Zé Ricardo, sim. Em entrevista ao canal SporTV, o treinador rubro-negro disse que já pensa na equipe com os dois meias e estuda alternativas para que o equilíbrio da equipe não seja afetado. "A gente pensa na utilização dos dois juntos. Logicamente a gente precisa formatar alguma coisa, uma forma de jogar para que não se mude abruptamente quando ele [Conca] estiver disponível. O que a gente tem de ideia é manter nossa maneira de jogar como raiz, e criar alternativas", disse. Zé Ricardo lembrou que Conca, em sua primeira passagem pelo Fluminense, várias vezes atuou como um meia pelo lado do campo. Ele indicou que essa deve ser a alternativa principal a ser testada, com Diego centralizado e Conca aberto, mas reiterou que só poderá dar uma resposta definitiva após os treinos. "A gente lembra do Conca jogando em 2009 pelo lado do campo, fazendo muito bem essa função de terceiro homem no 4-2-3-1, que hoje exige mais fisicamente. Vejo a alternativa de três meias, ou um 4-1-4-1, mas com a composição defensiva que é exigida dos dois meias nessa plataforma. Isso requer mais tempo e vai depender muito do que o treinamento vai me dar", afirmou. Conca se recupera de lesão no joelho e só deve estar à disposição de Zé Ricardo entre abril e maio. O argentino está emprestado pelo Shanghai SIPG ao Flamengo até o final de 2017.