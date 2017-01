Equipes reparam pavimento na Visconde de Guarapuava

Menos de 14 horas depois do forte temporal que atingiu o Centro da cidade, a Prefeitura de Curitiba garantiu o provimento financeiro e iniciou o imediato reparo do pavimento asfáltico e dos tampões das galerias pluviais no cruzamento da Rua Desembargador Westphalen e Avenida Visconde de Guarapuava. A avenida foi danificada com o alagamento que ocorreu na tarde desta segunda-feira (2).

Como a gestão anterior não fez o provimento financeiro, os contratos de manutenção estavam provisoriamente suspensos. Com isso, as secretarias de Finanças e de Governo fizeram na manhã desta terça-feira (3) um empenho emergencial para reativar os convênios e restaurar imediatamente o pavimento e as caixas pluviais danificadas.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Eduardo Pimentel, afirmou que a recuperação do pavimento danificado nessa área central era urgente para não gerar mais transtornos aos motoristas e pedestres. “A agilidade na execução da obra é uma demonstração clara do nosso compromisso em fazer uma gestão pública eficiente e responsável, seguindo a orientação do prefeito Rafael Greca”, afirmou.

Ele disse ainda que, logo após o início das chuvas, uma equipe de engenheiros da Prefeitura foi enviada ao local para averiguar os estragos e mapear os pontos críticos.

Área Central

Pimentel afirma que os alagamentos nesta região do Centro são um problema crônico e que para a solução definitiva é necessário a ampliação da capacidade das galerias pluviais que, atualmente, estão sobrecarregadas com o volume de chuva.

Para isso, a Prefeitura buscará parcerias com os governos federal e estadual para viabilizar a obra. “Iremos elaborar projetos e buscar recursos para viabilizar essa importante obra”, afirmou.