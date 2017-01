Empresário de Cirino quer acerto com Inter, mas vê negócio complicado

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pablo Miranda, empresário do atacante Marcelo Cirino, pretende que seu cliente atue no Internacional em 2017. Segundo ele, jogar a Série B pelo clube gaúcho é prioridade para o jogador, que tem contrato até o fim do ano de empréstimo com o Flamengo mas não deve ficar por lá. Só que a negociação não está sendo nada fácil. O principal problema é o número de envolvidos. Cirino tem direitos divididos entre Atlético-PR e o grupo de investidores Doyen Sports. Se o Flamengo optar por ficar com ele, precisará pagar tal empresa e comprar uma fatia dos direitos do atleta. Pouco aproveitado, ele não pretende permanecer por lá e o interesse do Inter surge como boa alternativa. "Vamos fazer o possível para viabilizar o negócio. A preferência é ficar no futebol brasileiro", disse o agente à Rádio Bandeirantes. No Flamengo desde 2015, foram 93 jogos disputados e 23 gols marcados. O atacante jamais despontou pelo clube carioca e viveu os melhores momentos diante de adversários de menor expressão, principalmente nas duas últimas edições do Campeonato Carioca. E, segundo seu procurador, não há preocupação com o fato do Internacional ter sido rebaixado para a segunda divisão. "É o Inter, não é só uma série B. Não se está pensando nisso, mas no clube, em ser campeão, em construir algo bom e tomara por um bom tempo. Não queremos só um ano, queremos algo de futuro", disse. "Vamos fazer de tudo para viabilizar este negócio, mas é complicado porque são muitas partes", completou. RÉVER Mesmo que a direção do Internacional trate os assuntos separadamente, o zagueiro Réver pode ser argumento na negociação envolvendo Marcelo Cirino. Emprestado até o meio do ano ao Fla, o defensor pretende permanecer por lá, e o Colorado tem este trunfo para conseguir a liberação dos cariocas. Contudo ainda precisa "amarrar" as demais partes do negócio, que torna o processo mais longo. A expectativa do comando, empossado na noite de terça-feira, é que isso não se resolva tão rapidamente e possa avançar da apresentação do elenco, no dia 11.