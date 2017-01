Vasco negocia retorno de atacante Muriqui, que fez sucesso na China

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco pode ter um velho conhecido da torcida defendendo as cores do clube novamente. Muriqui, atacante de 30 anos, já possui um acordo verbal com o cruzmaltino. O jogador rescindiu o contrato com o Al Sadd, do Qatar, e, inicialmente, estenderia seu vínculo com o FC Tóquio, do Japão, onde atuava por empréstimo. As conversas com a diretoria vascaína, no entanto, mudaram o rumo da história, uma vez que o atacante já está financeiramente estabilizado e tem o desejo de retornar ao Brasil. Muriqui é um velho conhecido da atual diretoria vascaína, já que foi contratado pela própria em 2004 após se destacar pelo Madureira. Ele é um dos atletas que a diretoria do Vasco havia dito que negociava e que tinha passagem pelo clube. Muriqui fez muito sucesso no futebol chinês atuando pelo Guangzhou Evergrande, chegando a ser eleito duas vezes o melhor jogador da temporada. Caso se confirme sua contratação, este será o segundo reforço do clube. O primeiro foi o meia argentino Escudero.