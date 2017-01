Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

04/01/17 às 15:23 - Atualizado às 15:25 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: Luigi Poniwass)

Um acidente deixa o trânsito no centro de Curitiba ainda mais complicado. Segundo as informações da Rede News 24 Horas, um ônibus biarticulado e um carro teriam se envolvido em um acidente na esquina da Rua José Loureiro com a Travessa da Lapa.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.