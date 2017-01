Caixa promove leilão virtual de joias em Curitiba

(foto: Divulgação)

A Caixa Econômica Federal realiza, na próxima terça-feira (10), em Curitiba, leilão virtual de joias referente a contratos de penhor vencidos há mais de 30 dias e ainda não resgatados, emitidos por agências de penhor do estado do Paraná. A Vitrine de Joias, serviço de leilão por meio eletrônico, pode ser consultada no portal http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias.

São 6.753 lotes, que serão negociados a partir do valor mínimo constante no Catálogo de Licitação. O lote de menor valor, composto por uma pulseira de ouro com pedras, pesa de 1,04g e tem lance inicial de R$ 64. Já o lote de maior valor é um anel de platina com diamantes, com peso total de 4,71g, e os lances iniciam em R$ 27,1 mil.

As imagens das joias ficarão expostas no sítio da Caixa entre sexta-feira (6) a terça-feira (10). Os lances poderão ser oferecidos em qualquer agência da Caixa, no dia do leilão, nos terminais de autoatendimento, durante o horário de funcionamento das salas. O resultado será divulgado na quarta-feira (11), a partir das 11h. O pagamento (sinal ou integral) deverá ser feito, impreterivelmente, nessa data. As joias só poderão ser retiradas com o pagamento integral, conforme disposto no edital.

Prioridade para os titulares:

Os clientes titulares dos contratos incluídos no leilão poderão regularizá-los em qualquer agência da Caixa, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento, até o dia do leilão, durante o horário bancário.

A regularização dos contratos pode ser feita por meio da renovação da penhora (modalidade disponível no autoatendimento), que consiste no pagamento dos juros, acrescidos da taxa de leilão. Os clientes que desejarem resgatar as joias devem efetuar o pagamento total da dívida.

O catálogo de joias é atualizado diariamente, durante os dias de exposição, quando são excluídos os contratos renovados ou liquidados pelos titulares.

Vitrine de Joias:

A ferramenta permite ao interessado visualizar, a qualquer hora, os lotes de joias disponíveis para venda. Também permite acompanhar o cronograma dos editais de leilão, em todo o país, esclarecendo as regras do certame e a maneira como podem ser oferecidos os lances, entre outras informações.

Ao acessar o endereço eletrônico, na opção Vitrine de Joias Caixa, o interessado poderá visualizar fotos, com detalhes, das peças que compõem os lotes em oferta, consultar a documentação necessária para participar dos leilões e verificar o cronograma de leilões futuros, além de fazer download dos editais em andamento.

Como participar:

Depois de visitar a Vitrine de Joias, basta a identificação e o cadastramento em agência da Caixa que trabalhe com penhor de joias, apresentando original e cópia do documento de identidade, CPF regular perante a Receita Federal e comprovante de residência. Os lances podem ser oferecidos no dia do leilão, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento de todas as agências da Caixa, com o uso da senha fornecida durante o cadastramento. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, que não precisam ser clientes do banco.

Serviço:

Leilão Virtual de Joias da Caixa em Curitiba

Data da exposição virtual: de 6 a 10 de janeiro de 2017 (sexta-feira a terça-feira)

Data do leilão: 10 de janeiro de 2017 (terça-feira)

Horário da exposição: 24h no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias

Data do resultado, pagamento do sinal ou integral: 11 de janeiro de 2017 (quarta-feira), às 11h

Entrega dos lotes arrematados: de 18 a 20 de janeiro de 2017 (quarta-feira a sexta-feira), das 10h às 16h

Local de retirada: Agência Carlos Gomes – Rua Marechal Floriano Peixoto, 275 – Curitiba. Nos demais dias, mediante agendamento com a Comissão Permanente de Licitação.

