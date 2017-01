Reforço dos sábados

Chris Flores e Carlos Bertolazzi já gravaram 5 edições do reality “Fábrica de Casamentos”, estreia do SBT, no dia 4 de março. Serão 16 episódios e exibição sempre aos sábados, numa faixa que a emissora vem dedicando aos conteúdos de temporada. Em cada apresentação do “Fábrica de Casamentos”, haverá uma surpresa para o casal participante. O cantor Dudu Nobre, por exemplo, será o convidado em uma dessas edições. Depois de uma ligeira pausa nas gravações, a equipe do “Fábrica” retoma agora os seus trabalhos. O programa, juntamente com os de Otávio Mesquita e Celso Portiolli, é uma das apostas do SBT para aquecer a audiência da programação de sábado, que perderá Raul Gil a partir de fevereiro.

TV Tudo

Boa lembrança

Para o livro que estamos escrevendo, com a história e histórias da televisão, José Armando Vannucci e eu tivemos Vida Alves como nossa primeira entrevistada. Inclusive, material captado em vídeo pelo Hélio Sileman, na oportunidade também contando com a presença de Silvio de Abreu. Fica dela a melhor das lembranças. Uma profissional que até os seus últimos dias esteve a serviço da TV brasileira.

Atenção nisso

Cena de “A Lei do Amor”, capítulo de segunda-feira, mostra personagem falando tranquilamente ao celular no posto de gasolina. Já pode? Certeza que não. Aliás, para o bem de todos e salvação da novela, após tantos escorregões, cenas com telefone deveriam sumir do seu script.

Futebol – Sorteio

Em ano com “Libertadores” até o fim, está confirmado para 30 deste mês, em Montevidéu, o sorteio da Sul-Americana. Sul-Americana que, pelo lado brasileiro, terá as ilustres presenças de Ponte Preta, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Sport.

Detalhe

Além da Globo, na aberta, os jogos da Sul-Americana terão transmissão do Fox Sports e SporTV na TV fechada. O calendário do futebol, ao longo do ano, será dos mais intensos.

Troca de bastão

A Globo marcou para 10 de março a exibição do último capítulo de “Sol Nascente”. Consequentemente, “Novo Mundo”, dos estreantes Alessandro Marson e Thereza Falcão, terá seu primeiro capítulo exibido no dia 13.

A propósito

Vale destacar que “Sol Nascente”, em função dos problemas de saúde que estão sendo superados pelo seu autor titular, Walther Negrão, já de muitos capítulos está sendo tocada por Júlio Fischer, Suzana Pires e Sérgio Marques. O que também não deixou de ser um grande problema na história desta novela.

Importante dizer

Uma vez, em conversa de amigos com Muricy Ramalho, ele destacou que grande parte dos problemas de um time de futebol, por diversas razões e para não prejudicar a carreira profissional de ninguém, não chega ao conhecimento da torcida e jornalistas. Para o treinador sobra ser chamado de burro. Muitas vezes o mesmo ocorre na vida de alguns autores e diretores de novelas. A tão criticada “Sol Nascente”, jogando para o campo da televisão, é bem um desses casos.

Próxima parada

O autor Júlio Fischer, de “Sol Nascente”, e Duca Rachid vão dividir o roteiro de um trabalho para o teatro. Trata-se da adaptação de “As Brasas”, romance do escritor e jornalista húngaro Sándor Márai, morto em 1989.

Sobrevivência

O “Jornal da Record” estreia, segunda-feira, série gravada em São Paulo, Rio e Pantanal, destacando a iniciativa de entidades que lutam pela preservação de animais em risco de extinção, como mico-leão-dourado, arara-azul e a onça-pintada, entre outros. Trabalho de Luiz Carlos Azenha e Rodrigo Vianna.

Aniversário

Para comemorar seus 31 anos de existência, nesta sexta-feira o “Sem Censura” terá um programa especial, agora sob o comando de Vera Barroso e com a participação de seis ex-apresentadoras: Lúcia Leme, Gilsse Campos, Beth Camarão, Liliana Rodriguez, Eliana Monteiro e Carla Ramos. A ausente será Leda Nagle, cujo contrato com a TV Brasil está vencendo hoje, 5, mas com seu trabalho destacado na abertura.

O “Estrelas”, da Angélica na Globo, estreia sábado sua temporada de verão, com trabalhos em Pernambuco. Virginia Cavendish, autêntica recifense, é uma das convidadas do programa.

Bate – Rebate

A partir de fevereiro, Daniela Mignani, diretora do GNT, vai acumular funções e passar a responder também pelo canal Viva...

... A propósito do Viva, a partir do dia 28, será exibido o “Ponto a Ponto”, produzido na Globo em 1996, com Ana Furtado, Danielle Winits e Márcio Garcia na apresentação.

Depois do réveillon em Cartagena, na Colômbia, Boris Casoy reassume o “Rede TV News“ na próxima segunda-feira.

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, patrono de vários programas na Rede TV!, estreia domingo, 9 da manhã, na Bandeirantes.

Na semana que vem, em Miami, mais uma edição da Napte, uma das mais importantes feiras de televisão do calendário...

... A Globo vai com um catálogo muito forte, que inclui várias novelas, como “Haja Coração” e “Totalmente Demais”...

... E algumas séries, como “Justiça” e “Nada Será como Antes”.

Escalado para fazer a fase jovem de Cauã Reymond na série “Dois Irmãos”, que estreia dia 9, o jovem ator mineiro Matheus Abreu, terá novas oportunidades...

... O diretor Paulo Silvestrini o convidou para viver o protagonista da próxima temporada de “Malhação”, com subtítulo de “Viva as Diferenças”.

C´est fini

Informação que vem de dentro da Globo é que todos os participantes do novo “Big Brother” já estão escolhidos. Restam apenas os detalhes burocráticos, que envolvem a contratação de cada um. A divulgação desses nomes, como sempre acontece, será feita na semana que antecede a estreia. O “BBB-17” vai começar numa segunda-feira, dia 23, e não terça, quebrando um esquema de muito tempo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!