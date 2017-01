Obama fará discurso de despedida em 10 de janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um discurso de despedida do cargo no próximo dia 10. Em comunicado enviado por e-mail na segunda-feira (2), o mandatário afirmou que fará a declaração em Chicago, sua cidade de residência. "Estou apenas começando a escrever minha mensagem. Mas estou pensando nela como uma forma de dizer obrigado por essa incrível jornada, para celebrar como você mudou este país para melhor nos últimos oito anos e para oferecer algumas ideias em para onde iremos a partir daqui", diz a declaração. O evento de despedida de Obama da Casa Branca ocorrerá antes da posse do presidente eleito, Donald Trump, programada para 20 de janeiro. Desde que o republicano derrotou a presidenciável democrata, Hillary Clinton, nas eleições de 8 de novembro, a administração de Obama tem afirmado buscar uma transição tranquila de poder para seu sucessor. Muitas das promessas feitas por Trump na campanha eleitoral envolvem o desmonte do legado de Obama em áreas como saúde, comércio e imigração. A saída de Obama da Presidência marca também um momento de crise do Partido Democrata. O partido não possui maioria em nenhuma das casas do Congresso, nem uma figura pública que pareça capaz de liderar os próximos rumos da legenda. "Desde 2009, nós enfrentamos uma cota considerável de desafios e os atravessamos mais fortes", disse Obama no e-mail. "Isso porque nós nunca desistimos de uma crença que nos guia desde nossa fundação – nossa convicção de que, juntos, podemos melhorar este país para o melhor."