São Paulo acerta empréstimo do lateral Matheus Reis para o Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou o empréstimo de Matheus Reis para o Bahia. O lateral esquerdo vai assinar vínculo de um ano com os baianos e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, o ala tem vínculo com o São Paulo até 31 de janeiro de 2019. A ideia do clube é dar mais experiência para o jogador, de 21 anos. Formado nas categorias de base do São Paulo, Matheus Reis foi promovido ao profissional em 2015. No total, disputou 32 partidas oficiais e não marcou nenhum gol. Sem Matheus Reis, o técnico Rogério Ceni conta com Júnior Tavares para a disputa da Florida Cup. O argentino Buffarini aparece como outra opção ao ser deslocado da lateral direita para a esquerda. Mena, que era o titular em 2016, estava emprestado pelo Cruzeiro e não teve o seu vínculo renovado. Apesar de ser bem avaliado pela diretoria, o jogador chileno tem o salário considerado alto para os padrões tricolores. Já Carlinhos não será utilizado por Rogério e busca uma equipe para defender neste ano.