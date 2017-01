Cadeirinha salva criança de 1 ano em acidente na BR-376, Ponta Grossa

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

04/01/17 às 16:59 - Atualizado às 16:59 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PRF-PR)

Em Ponta Grossa, no Campos Gerais, por volta das 14h30, no km 517,1 da BR-376, o veículo Fiat/Idea, saiu de pista e capotou diversas vezes. O pai e filha de 1 ano, que estava na cadeirinha, tiveram apenas ferimentos leves. Já a mãe e a outra filha tiveram lesões graves, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

