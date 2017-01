Após 12 anos, o Plano Diretor de Pontal do Paraná foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, o COLIT. Com a homologação do documento, a expectativa é que Pontal receba novos investimentos e amplie sua capacidade portuária.

CONQUISTA

O Colégio Positivo Internacional, de Curitiba (PR), acaba de conquistar uma das mais disputadas certificações de ensino multilíngue do mundo. Com ela, os alunos egressos da instituição podem ingressar nas principais universidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia. A unidade do Colégio Positivo, localizada dentro do maior câmpus da Universidade Positivo, conquistou o certificado de ensino global e multilíngue concedido pelo Bacharelado Internacional (IB), prestigiada organização não governamental, com sede na Suíça, voltada ao desenvolvimento de projetos educacionais em todo o mundo.

CRESCIMENTO

A agência de viagens online ViajaNet anunciou os resultados do seu desempenho em 2016 e sua estratégia de crescimento corporativo para 2017. Investimentos em tecnologias móveis, expansão da estratégia de White Labels e o lançamento de uma ferramenta de pacote dinâmico para os consumidores comprarem passagens de avião e reservas de hotéis com desconto estão entre os principais motivos para seu crescimento expressivo. Durante 2016, e empresa cresceu mais de 45%, e com faturamento que já ultrapassa mais de meio bilhão de reais (US $ 148 milhões).

MARCA

A rede de franquias Mestre-Cervejeiro.com relança neste verão sua primeira cerveja de marca própria em garrafas de 600 ml. Os lotes anteriores da Session Porter foram comercializados apenas em versões long neck (355 ml).

* CineMaterna almeja ampliar presença em pelo menos 10 novos complexos em 2017.

* Os produtores de cachaça artesanal poderão contar com um novo modelo de embalagem para suas bebidas a partir de 2017. A distribuidora Acqua Mineira, em parceria com a Owens Illinois, líder na fabricação de embalagens de vidro no mundo, lançará a Eva 700, uma garrafa com design exclusivo e que promete agregar elegância e modernidade à bebida.

* Guaraná Antarctica e Sorvetes Rochinha se uniram para lançar um picolé sabor guaraná. O novo sabor, que promete ganhar as praias no verão 2017, foi desenvolvido a partir do fruto de guaraná.

* A loja Morô? Casa e Decoração foi inaugurada no Shopping Curitiba. O espaço tem 300 m² e conta com um espaço gourmet exclusivo para receber eventos e demonstrações gastronômicas. Para as noivas, a loja oferece orientação especializada para montagem de listas de presentes de diferentes ocasiões.