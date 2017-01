Medina e Filipe Toledo estão entre os dez surfistas mais bem pagos do mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)A revista eletrônica australiana Stab Magazine publicou uma lista com com o faturamento dos 10 surfistas mais bem pagos de 2016. No topo da pesquisa está o atual campeão mundial, o havaiano John John Florence, com US$ 6,1 milhões (R$ 2.200 milhões). O brasileiro Gabriel Medina aparece em segundo lugar, com US$ 5,5 milhões (R$ 19,250 milhões) acumulados. O terceiro do ranking mundial recebeu cerca de US$ 282 mil (R$ 987 mil) em premiações, o restante advém de seus patrocinadores. O brasileiro Filipe Toledo está em sétimo lugar, com US$ 1.6 milhão. A cada uma das 11 etapas do Circuito Mundial (WCT), a Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês) distribui US$ 100 mil (R$350 mil) para o campeão. Quem perde na estreia ou na repescagem recebe US$ 9 mil. Além dos prêmios, os atletas ainda contam com patrocinadores. Confira a lista completa: 1. John John Florence (HAV) US$ 6.1 milhões 2. Gabriel Medina (BRA) US$ 5.5 milhões 3. Jordy Smith (AFR) US$ 3 milhões 4. Mick Fanning (AUS) US$ 2.8 milhões 5. Kolohe Andino (EUA) US$ 2.6 milhões 6. Julian Wilson (AUS) US$ 2.3 milhões 7 Filipe Toledo (BRA) US$ 1.6 milhão 8. Stephanie Gilmore (AUS) US$ 1.4 milhão 9. Carissa Moore (HAV) US$ 1.1 milhão 10 Jack Freestone (AUS) US$ 1 milhão