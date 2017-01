Corinthians tem uma semana para enxugar elenco e dar 5 reforços a Carille

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem uma semana para atender ao menos alguns dos pedidos do treinador Fábio Carille até a reapresentação no dia 11 de janeiro. A missão nas mãos do gerente de futebol Alessandro e do diretor de futebol Flávio Adauto diz respeito a contratações e jogadores para deixar o elenco. Carille quer ter 28 jogadores à disposição para o início de temporada, sendo cinco reforços (além de Luidy e Jô, confirmados) para compor o grupo. Assim, resta praticamente um time inteiro de atletas que devem ser negociados, sobretudo por empréstimo, para que o desejo do treinador seja cumprido até quarta que vem. Na relação de quem deve chegar, Carille quer um zagueiro, um volante, um meia e dois atacantes. O único nome adiantado dessa lista de pedidos é o atacante Kazim Richards, de saída do Coritiba e que já fez exames médicos em São Paulo. O Corinthians ainda tenta o zagueiro Pablo, do Bordeaux, e o goleador Willian Pottker, da Ponte Preta, e espera por decisões na China para saber se pode ter Wagner ou se Jadson se tornará um reforço possível. Há, ainda, os jogadores que retornam de empréstimo. Está definido que apenas dois serão aproveitados: o volante Maycon, cedido à Ponte Preta no ano passado, e o lateral esquerdo Moisés, que defendeu o Bahia. QUEM PRECISA SAIR PARA 2017 Um trabalho grande na montagem do elenco diz respeito ao empréstimo dos jogadores que estão fora dos planos. O Corinthians terminou a temporada com 32 nomes do grupo, e somente três saíram por fim de contrato: Willians, Rildo e Isaac. O atacante Carlinhos também regressou para os juniores. Sobre cessões, só duas foram confirmadas. Alan Mineiro jogará na Ferroviária-SP e o centroavante Gustavo está a caminho do Bahia. O colombiano Mendoza também teve proposta do clube baiano, mas recusou. Resolver a situação dele é um problema da diretoria e dos empresários. É certo, porém, que o atacante não permanece. Há mais três jogadores que devem ser emprestados, mas só depois de o clube definir situações. Os volantes Warian e Jean só devem ficar caso o Corinthians não consiga cumprir a vontade de Fábio Carille por um reforço para a posição. Já o goleiro Douglas é bastante cotado para um empréstimo em 2017, mas a situação dele só será encaminhada depois que as permanências de Walter e Cássio forem uma certeza. QUEM PODE SER NEGOCIADO Com problemas financeiros no começo de ano, o Corinthians busca também alguma negociação que possa dar reforço aos cofres. Nenhuma tratativa está adiantada, mas são seis os candidatos a uma venda: Balbuena (interessa a equipes argentinas), Guilherme Arana (tem sondagens de fora), Moisés (tem sondagens de fora), Rodriguinho (tem proposta da China), Marquinhos Gabriel (interessa ao Santos) e Marlone (tem proposta do Atlético-MG).