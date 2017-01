Coritiba lamenta perdas no elenco durante reapresentação

Kleber: “A gente fica chateado, são jogadores que acrescentaram bastante” (foto: Divulgação/ Coritiba)

Os jogadores do Coritiba voltaram nesta quarta-feira (4) aos treinos e houve lamentos quanto às perdas que o elenco sofreu. Em contrapartida, alguns dos jogadores recém-contratados estavam na reapresentação – ainda que não tivessem sido confirmados oficialmente.

De 2016 para cá, o Coritiba perdeu 15 jogadores. Pelo menos seis eram titulares: os zagueiros Luccas Claro e Nery Bareiro, os meias Juan e Raphael Veiga e os atacantes Leandro e Kazim. À exceção de Juan, que não renovou contrato, os cinco foram negociados com outros clubes- alguns até renderam dinheiro aos coxas-brancas em suas negociações. Os outros nove que saíram foram os laterais Cesar Benitez, e Emerson Conceição, os volantes Amaral e Fábio Braga, os meias Gonzalez e Bernardo e os atacantes Ortega e Vinicius e Felipe Amorim.

“A gente fica chateado, são jogadores que acrescentaram bastante”, disse o meia Kleber, na reapresentação. “O Leandro teve crescimento importante na reta final, nesse ano ele poderia deslanchar. A gente teve perdas que na minha opinião foram significativas”.

O goleiro Wilson seguiu a mesma linha. “São jogadores que a gente tinha como referência, importantes para a gente”, afirmou. “Mas a gente está acostumado com isso no futebol. A diretoria tem seu planejamento, junto com a comissão técnica. A gente tem que entender e dar sequencia ao trabalho”.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani minimizou a perda de jogadores. “É natural vinda e saída de jogadores”, falou ele, nesta quarta-feira. “Temos a preocupação de completar posições que ainda faltam”.

Kleber ainda deixou no ar a possibilidade de o clube perder mais jogadores. “Vamos ver se a gente consegue que a diretoria melhore mais o elenco, espero que não perca mais jogadores, tem alguns que podem sair, o Alan (Santos), o Juninho”, disse ele. Os dois chegaram a receber propostas. “Juninho é nosso jogador, tem contrato. Não chegou proposta e está nos nossos planos”, disse o presidente do clube, Rogério Bacellar.

Reforços

Até agora, o Coritiba confirmou oficialmente quatro reforços: o zagueiro Werley, os volantes Jonas e Matheus Galdezani e o atacante Rildo. Nesta quarta-feira, o atacante colombiano Yilmar Filigrana estava na reapresentação. O clube ainda deverá confirmar o Zagueiro Márcio, do Atibaia – que também estava no CT coxa-branca –, e o meia Léo, do Náutico.