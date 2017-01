Coritiba traz dois reforços e deve apresentar colombiano só em Foz

Filigrana no CT do Coritiba: apresentação só em Foz (foto: Divulgação/ Coritiba)

Um dos jogadores presentes na reapresentação do Coritiba, nesta quarta-feira (4), era o atacante colombiano Yilmar Filigrana, 26 anos. Ele desembarcou no clube na terça-feira (3) à noite e fez exames médicos. A tendência é que seja apresentado oficialmente somente a partir do dia 7, quando a delegação coxa-branca estará em Foz do Iguaçu para a pré-temporada.

Filigrana não era o único novato. Outro que estava na apresentação era o zagueiro Márcio, 23 anos, oriundo do Atibaia (SP) e que disputou a última Série D pelo Confiança (SE). Ele também jogou pelo Pirassununguense, Internacional, Rio Claro, Saltense e foi revelado pelo Palmeirinha, de sua cidade natal. Ele fez exames e deve assinar contrato.

O clube confirmou o meia Leo Santos, 20 anos, do Náutico. O jogador já passou pelo sub-20 do Atlético. O diretor de futebol Alex Brasil disse que essas duas contratações são situações de mercado. Leo Santos, por exemplo, estava sem contrato com o Náutico.

Até agora, o Coritiba confirmou oficialmente quatro reforços: o zagueiro Werley, os volantes Jonas e Matheus Galdezani e o atacante Rildo.