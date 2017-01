Familiares e amigos de copeira morta fazem protesto em passeata. Veja vídeo

Familiares e amigos da copeira Rosária Miranda da Silva, morta por uma investigadora da policia civil que estava de folga, realizam um protesto na tarde desta quarta-feira, 4, em Curitiba. Eles se reuniram na Rua Mateus Leme, onde o crime aconteceu, e seguiram até a sede do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ). Rosária participava de uma festa de fim de ano na antevéspera do Natal, quando foi atingida pelo tiro.

A policial que efetuou os disparos é vizinha do estacionamento onde ocorria a festa, na região do Centro Cívico. Rosária tinha 44 anos, estava internada no Hospital Cajuru e morreu na tarde do último domingo (1).

A motivação para o crime teria sido o barulho que vinha da festa. Irritada, a policial tentou acabar com a festa soltando bombinhas para assustar os participantes. Como não houve resultado, a investigadora disparou quatro vezes em direção ao local.

A investigadora deve responder em liberdade por homicídio com dolo eventual – quando se assume o risco de matar. Além do processo criminal, um procedimento administrativo foi aberto pela Corregedoria da Polícia Civil. A irmã da copeira, Laís Fernanda, disse que o fato da investigadora permanecer em liberdade deixou a família indignada.