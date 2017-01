Paraná Clube projeta elenco com 32 jogadores, mas só tem 19

O diretor Rodrigo Pastana, o presidente Leonardo Oliveira e o técnico Wagner Lopes, do Paraná (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube projeta um elenco com 32 jogadores, no máximo, na temporada de 2017. Foi o que disseram nesta quarta-feira (4) o diretor de futebol Rodrigo Pastana e o técnico Wagner Lopes. Eles mesmos, porém, admitiram que o elenco atual só tem 19 jogadores. Entre esses, há quatro lesionados e alguns que ainda não se apresentaram. Na terça-feira (3), o site oficial trazia só 17, já incluindo os reforços confirmados.

“Hoje a gente tem 19 atletas. Alguns ainda podem sair e temos mais ou menos 4 ou 5 para chegar. Pensamos num máximo de 32 atletas para disputa do Estadual, Copa do Brasil e Primeira Liga. Nosso planejamento é contar com um número reduzido de atletas”, disse Pastana. Para fechar a conta, ele afirmou que o clube vai incorporar jogadores do elenco sub-20, que está disputando a Copa São Paulo de Juniores. “Entendemos que a base hoje tem bons valores, e que poderemos aproveitar de 8 a 10 atletas da base, desse time que foi para a Copa São Paulo”, falou.

O aproveitamento de vários jogadores da base agrada ao técnico Wagner Lopes. “Vamos fazer um time que tenha equilíbrio na parte defensiva e ofensiva”, disse ele. “Toda reestruturação precisa de paciência, critérios bem definidos, para que não se queimem etapas, mas prezando pela formação do atleta, do que tem boa leitura de jogo. Estou muito otimista”.

Pastana admitiu que alguns jogadores ainda podem sair. Listou o meia Valber, o zagueiro Alisson – o único da posição no atual elenco – e o volante Anderson Uchoa. “Sobre a renovação do Marcos, ele já renovou. O Rafael Carioca não se apresentou por problemas pessoas, mas a gente espera resolver até sexta-feira”, disse ele.

O dirigente disse que o atraso em salários, que ocorreu nos últimos meses de 2016, não está atrapalhando o planejamento. “A gente sabe que tem coisas a serem acertadas. Isso foi falado para quem chegou ao clube. Alguns manifestaram desejo de sair, mesmo que temporariamente, para o Paulistão, e retornariam após o Paulistão”, disse ele. “Nada foi escondido. Nada foi falseteado. A gente tem problemas financeiros, como todos os clubes, mas estamos resolvendo da melhor forma possível”.

Exames

Os primeiros dias de pré-temporada do Paraná Clube foram dedicados aos testes do coração. Os atletas, separados em grupos, passaram por toda a bateria de exames no Hospital Cardiológico Constantini. Foram realizados eco e eletrocardiogramas e testes de esforço cardiopulmonares para a verificação das reais condições dos jogadores que integram o novo grupo do Tricolor.

A largada da temporada 2017 para o Paraná será no dia 25 de janeiro, às 19h15, frente ao Avaí, na Vila Capanema (19h15). “Ate lá, teremos 30 sessões de treinos”, disse o técnico Wagner Lopes. Ainda haverá dois amistosos contra o Joinville, provavelmente nos dias 14 e 18 de janeiro.