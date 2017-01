Greca segue em recuperação, mas sem previsão de alta

Novo boletim divulgado no final da tarde desta quarta-feira aponta que o quadro de saúde do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) – internado desde segunda-feira no hospital Marcelino Champagnat com um diagnóstico de tromboembolia pulmonar – permanece estável. Segundo a nota dos médicos, Greca “caminhou a tarde no quarto e permaneceu sentado com evolução bastante satisfatória”. Ainda não há previsão de alta.

