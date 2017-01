Esquenta do Oscar, sindicato dos roteiristas divulga indicados a prêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Writers Guild of America (sindicato dos roteiristas americano) divulgou, na tarde desta quarta-feita (4), o indicados nas categorias de longa-metragem original e adaptado e documentário no seu prêmio anual de roteiro. O prêmio costuma ser visto como um forte termômetro do Oscar -já que muitos jurados também fazem parte da Academia. Os vencedores serão divulgados no dia 19 de fevereiro, em cerimônias simultâneas em Nova York e Los Angeles. Veja abaixo os indicados: Roteiro Original "Hell or High Water", de Taylor Sheridan "La La Land: Cantando Estações", de Damien Chazelle "Loving", de Jeff Nichols "Manchester à Beira-Mar", de Kenneth Lonergan "Moonlight", de Barry Jenkins, com história de Tarell McCraney Roteiro Adaptado "A Chegada", de Eric Heisserer, baseado no livro "Story of Your Life" de Ted Chiang "Deadpool", de Rhett Reese e Paul Wernick, baseado no quadrinho "X-Men" Documentário "Author - The JT LeRoy Story' de Jeff Feuerzeig "Command and Control", de Robert Kenner e Eric Schlosser, com argumento de Brian Pearle e Kim Roberts "Zero Days", de Alex Gibney