Acidente de filho de Bonner e Fátima aconteceu ao tentar ultrapassar caminhão, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acidente no qual se envolveu Vinícius Bonemer, 19, filho de William Bonner e Fátima Bernardes, contou com dois carros —um Volkswagen Golf e um Land Rover Evoque— e um caminhão, informou em nota a Polícia Civil do Rio nesta quarta-feira (4). À polícia Bonemer, que conduzia o Golf, disse que a batida aconteceu por volta das 7h30 desta terça-feira (3). Ele estava voltando de Búzios, onde passou o Ano Novo, para o Rio, quando viu o caminhão, que estaria em baixa velocidade na rodovia Amaral Peixoto. Bonemer, então, afirmou ter entendido que o motorista do caminhão o havia dado passagem. Em seguida, os dois veículos colidiram, com o Golf rodando na pista, sendo atingido pelo Evoque. Segundo a Polícia Civil do Rio, o filho dos dois apresentadores da Globo e dois amigos foram encaminhados para atendimento médico. Bonemer chegou ao hospital lúcido e foi ouvido por volta das 22h desta terça. Os ocupantes dos outros dois veículos não se feriram. Ainda de acordo com nota enviada pela polícia do Rio, foi o próprio Bonemer que se prontificou a fazer o exame de sangue para verificar o nível de álcool no organismo —alcoolemia. O resultado ainda não ficou pronto. De acordo com os outros motoristas ouvidos pela polícia, ele não apresentava sinais de embriaguez. A polícia também informou que o filho de Bonner e Fátima estava com a carteira de habilitação vencida, mas dentro do prazo de 30 dias previsto pela lei de renovação sem incidência de multa. A Polícia Civil informou que está investigando o caso e deve ouvir outras pessoas, para apurar a responsabilidade no acidente, assim como a demora para o fato ter sido registrado na delegacia. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, Bonemer recebeu alta médica e já está em casa. Bonner, que se ausentou do "Jornal Nacional" desde o acidente, estará de volta à bancada nesta quinta (5).